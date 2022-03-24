"Депортувати пів міста": РФ планує "великий терор" у Херсоні

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Російські окупанти планують здійснити геноцид у захопленому Херсоні з метою придушення протестів українців.

Як пише Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії, окупанти планують влаштувати "великий терор".

Росіяни хочуть викрадати жителів, які виходять на протести і переправляти їх через російський кордон.

У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.

Людей заберуть з будинків вночі, і "навіть якщо нам потрібно буде депортувати півміста - ми до цього готові".

Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому місті Херсон городяни знову вийшли на мирну акцію протесту, у відповідь російські окупанти використали гранати зі сльозогінним газом, щоб розігнати їх.

Коли дим від гранат розвіявся, частина протестувальників херсонців повернулася на площу.

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