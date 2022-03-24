Поїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантам

Бджоли покусали окупантів / pixabay, reuters

У Херсонській області троє окупантів загинули від масових укусів бджіл.

Як розповіла у Facebook журналіст Оксана Щербак, нищівний удар по окупантам трапився поблизу селища Челбурда Олешківського району Херсонської області.

"Внаслідок різкого потепління прокинулися бджоли на місцевих пасіках, кинутих господарями в результаті бойових дій. Голодні і сонні комахи в пошуках підгодівлі (зазвичай бджолярі годують їх "старим" медом) десантувалися у військову частину", - розповіла Оксана в соцмережі.

Військова частина зараз зайнята окупантами.

"Бджоли завдали нищівного удару. В результаті троє окупантів загинули від масових укусів, 25 госпіталізовані. Слава Україні, нашим ЗСУ і природі", - додала вона.

У коментарях українці відразу почали захоплено коментувати те, що відбувається.

"А на Москву їх можна відправити?", "Очікуємо що шоколадний заєць залиє ванільною глазур'ю уральський бункер", "Це прекрасно, а скоро і кліщі", - зазначають українці.

Раніше повідомляли, що російські окупанти втратили в Херсонській області військовий літак після того, як він зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей.

Очевидно, що кілька птахів мимоволі стали на шляху російської військової машини.

Нагадаємо, раніше з мережі розповіли історію про те, як проста Українка збила російський дрон банкою з огірками у Дніпровському районі Києва.

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