"Київ накриє повінь і буде апокаліпсис, якщо монахи підуть": у Лаврі пояснили погрозливі дописи

Представники УПЦ МП кажуть, нібито Києву загрожує велика повінь, якщо монахи підуть з Лаври. Релігієзнавці назвали це маніпуляцією і спробою вплинути на владу.

У Лаврі прокоментували дописи про апокаліпсис/ УНІАН

В УПЦ МП прокоментували погрозливі дописи у соцмережах про "апокаліпсис у Києві, якщо монахи підуть з Києво-Печерської Лаври". Представника УПЦ МП Климент зазначає, нібито після залишення Лаври монахами у Києві буде велика повінь. Він стверджує, що про це говорили старці.

Публікації про "апокаліпсис після залишення Лаври монахами" з’явилися у соцмережах після повідомлень про почорнілі хрести на даху Трапезного храму. Одна з вірянок опублікувала в інтернет-спільнотах вірян Києво-Печерської Лаври допис про те, що "через пів року після оскверніння Лаври почнеться Апокаліпсис". На нього відреагували півтори тисячі людей, прокоментувавши і поширивши публікацію.

"Вже через пів року після оскверніння Лаври почнеться те, що давні старці називали Апокаліпсисом…", – йдеться у публікації дописувачки.

відео дня

Незадовго після цього у спільноті з’явився схожий запис, у якому авторка цитувала слова представника УПЦ МП Климента щодо цієї теми.

Климент у коментарі для ТСН.ua прокоментував ці дописи і зазначив, нібито раніше були пророцтва про такий можливий сценарій подій.

"Неодноразово було сказано про те, що були пророцтва. Коли намагались дістати мощі преподобного Антонія, то з його могили вийшло полум’я. Потім, коли радянська влада намагалась розкопати могилу, то печери почало затоплювати. Якщо монахи підуть з Лаври, то, згідно передбаченню, буде велика повінь у Києві. Таке було сказано Києво-Печерськими старцями. Мені додати до цього нічого", – сказав Климент.

У той же час вчений-релігієзнавець Ігор Козловський вважає, що такі дописи про апокаліпсис – це не що інше, як маніпуляція і спроби вплинути на користувачів соцмереж на тлі закінчення договору оренди між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП).

"Ці рухи керівництва УПЦ пов’язані з кроками держави стосовно цієї спільноти. Мається на увазі рішення розірвати домовленності, які були між заповідником Києво-Печерська лавра та спільнотою монахів УПЦ. Це викликало напруження та збентеження у представників єпископату", – каже Козловський.

Релігієзнавець наголошує, що такі методи, до яких вдаються представники УПЦ Московського патріархату, виходять за межі як юридичної площини, так і християнської. Такі методи просто є спробою вплинути на свідомість людей та чинити тиск на органи влади в Україні. Козловський наголосив, що до християнства це не має відношення.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Вас також може зацікавити: