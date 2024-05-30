Не один: в Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна

Речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон зазначив, що в рамках нового пакету військової допомоги від Швеції Україна отримає 2 літаки ASC 890.

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В Швеції назвали точну кількість літаків-розвідників, які отримає Україна / Колаж Главред, фото: Прес-секретар прем'єр-міністра Швеції/Х, flickr

29 травня Швеція оголосила про надання найбільшого пакету допомоги Україні, в якому було зазначено про передачу Україні літака радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Пізніше уточнили, що Україна отримає 2 таких літаки. Про це повідомив речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон у соціальній мережі Х.

У шведському уряді підтвердили, що Україна дійсно отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 мільярда євро.

"Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS 890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані", — написав Том Самуельсон. відео дня

Він зазначив, що прем'єр-міністр Ульф Крістерссон напередодні особисто представив ці літаки у Швеції послу України.

Що відомо про літаки-розвідники ASC 890 / Інфографіка Главред

Що відомо про літак ASC 890 ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - це платформа управління повітряним боєм і повітряного спостереження на базі Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), повідомляє Вікіпедія. Система базується на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B і є тимчасовим рішенням, розробленим компаніями SAAB і Ericsson. Згодом ВПС Швеції додали додаткову посаду оператора і встановили системи Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернізувавши все програмне забезпечення, де, серед іншого, символіка і т.д. була адаптована відповідно до останньої стандартної угоди НАТО STANAG (NATO Standard Agreement). Системи були передані шведським збройним силам у квітні 2009 року і повністю введені в експлуатацію з 1 січня 2010 року.

Військова допомога Швеції для України - що відомо про літак РЛС від Швеції ASC 890

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Швеція оголосила про надання нового пакету військової допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Пакет на суму 1,16 мільярда євро стане найбільшим пакетом військової допомоги, який надає Швеція. Про це повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

Аналітики видання Defense Express вказують, що головним завданням цих літаків буде забезпечення протиповітряної оборони. За допомогою ASC 890 Повітряні сили зможуть виявляти крилаті ракети Росії на низькій висоті, що, на жаль, недоступно для наземних радіолокаційних станцій.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон прокоментував ситуацію щодо можливих поставок Україні винищувачів Gripen. Він підкреслив, що деякі країни попросили Швецію призупинити плани щодо відправлення винищувачів Gripen через те, що зараз основна увага зосереджена на впровадженні системи F-16.

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