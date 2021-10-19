Бойовики зняли замок і пішли: Місія ОБСЄ знову почала патрулювання на Донбасі

Місія ОБСЄ знову почала патрулювання на Донбасі / УНІАН

Спостережна місія ОБСЄ відновила роботу в зоні військового конфлікту на Донбасі з передової патрульної бази в тимчасово окупованій Горлівці, яку блокували терористи і російські військові. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Як зазначається, о 15:40 18 жовтня члени місії побачили, що навісний замок і ланцюг на воротах бази, розташованої в одному з горлівських готелів, зняті, а ворота, відповідно, були відкриті.

Намет біля входу в базу залишився, але спостерігачі не виявили біля неї Ні людей, ні машин бойовиків. Після цього члени місії покинули базу для патрулювання і повернулися о 16:03.

Читайте также"Почнеться ескалація": в Україні відреагували на відмову Росії продовжити місію ОБСЄ на Донбасі

Реклама

Нагадаємо, раніше 13 жовтня 2021 року українські військові затримали на Донбасі бойовика терористичного угруповання "ЛНР", який під прикриттям розмінування з пов'язкою СЦКК здійснював розвідку позицій ЗСУ. СБУ показала відео допиту окупанта, а також запис з телефону бойовика, на якому відображений обстріл українських позицій.

Окупанти почали протестувати через затримання свого соратника і блокувати спостерігачів на тимчасово окупованих територіях. 17 жовтня в ОБСЄ заявили про припинення місії на Донбасі.

Делегація України в ТКГ повідомила, що окупанти перейшли до захоплення заручників і утримують членів місії ОБСЄ, а в діях окупантів є ознаки міжнародного тероризму.