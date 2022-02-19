Бойовики обстріляли власні позиції на Донбасі – заява українських військових

У ЗСУ зазначають, що окупанти можуть звинуватити у цих обстрілах українських військових і використати це для пропаганди.
Окупанти на Донбасі у суботу, 19 лютого, обстріляли свої власні позиції, відкривши по них вогонь з важкого озброєння. У ЗСУ це назвали черговою провокацією, яку бойовики можуть використати, щоб звинуватити в обстрілах українських військових.
Таким чином російсько-окупаційні війська створюють картинку для російських пропагандистських ЗМІ, повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.
"Зокрема, близько 04:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи", – зазначається у повідомленні.
В угрупованні "Схід" наголосили, що окупанти таким чином ще раз показали, як цинічно і байдуже ставляться до життя і здоров’я мирних мешканців.
"Противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", – додали військові.
Окупанти евакуюють людей з ОРДЛО
З ОРДЛО почали вивозити жінок, дітей і літніх людей, посилаючись на те, що нібито ЗСУ збираються переходити у наступ на тимчасово окуповані території. Через евакуацію на окупованих територіях Донбасу почалися величезні черги і відбувся збій зв'язку.
В ЗСУ заявили, що українська армія не планує наступальних операцій і закликали жителів ТОТ не вірити брехні і провокаціям окупаційної адміністрації.
Пізніше українська розвідка повідомила, що спецслужби РФ замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури у Донецьку і збираються їх підірвати, щоб потім звинуватити у цьому Україну. У зв’язку з цим в ГУР МО України закликали жителів ТОТ поки що не виходити на вулиці і не користуватися громадським транспортом.
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