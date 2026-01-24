У Харкові гримлять вибухи і палає будинок: над Україною ще десятки Шахедів

Місцеві Telegram-канали повідомляють про 12 вибухів.

https://glavred.net/war/v-harkove-gremyat-vzryvy-i-pylaet-dom-nad-ukrainoy-eshche-desyatki-shahedov-10734986.html Посилання скопійоване

У Харкові гримлять вибухи і палає будинок / Колаж Главред, фото: соцмережі

В ніч на 24 січня російські окупанти атакували Харків. Ще десятки Шахедів наближаються до Києва.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по Індустріальному району Харкова.

"Маємо влучання ворожої БПЛА "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються. Попередньо всі прильоти – в Індустріальному районі. За попередньою інформацією, в Індустріальному районі є влучання в будинок і загоряння квартири", – повідомив Терехов.

відео дня

Місцеві Telegram-канали повідомляють про 12 вибухів.

Тим часом над Україною майже 100 Шахедів - більшість з них тримають курс на Київ, повідомляють ЗС ЗСУ.

Інфографіка Шахед / ІнфографІка: Главред

Російські атаки - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 січня армія РФ також завдала удару балістикою по Кривому Рогу. В результаті обстрілу в місті було пошкоджено багато будинків і автомобілів.

Тієї ж ночі російська армія завдала удару по Запоріжжю. В результаті атаки росіян чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.

Водночас Україна в ОБСЄ заявила, що Росія готується до подальших атак на енергетичний сектор та інфраструктуру України. Удари можуть бути спрямовані по об'єктах і мережах, що обслуговують атомні електростанції.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили в цьому вигляді були створені в 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил і Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред