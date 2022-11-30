Росія втратила 200 тисяч військових на війні в Україні - Подоляк

Подоляк / Офіс президента, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк з посиланням на Генштаб і ГУР заявив, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила майже 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.

"На сьогодні з боку армії РФ втрати становлять 90 тисяч убитими. Це незворотні втрати, що включають санітарні втрати. Це здалися в полон, дезертири, важко поранені, безвісти зниклі, люди з ампутованими кінцівками і так далі. Ця цифра близька до 200 тис.", - сказав Подоляк.

Він додав, що в Росії не припиняється прихована мобілізація, щоб компенсувати ці втрати.

"Це дуже важливі параметри, якщо паралельно з втратами російської армії в 200 тисяч, тоді стає зрозумілим, чому (Путін — ред.) оголошував часткову мобілізацію, а також йде мобілізацію, яка не зупинялася", — пояснив радник керівника ОП.

Втрати України у війні проти РФ

30 листопада президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч людей убитими.

В Офісі президента відреагували і заявили, що достовірну інформацію про втрати України повинен озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або Верховний головнокомандувач.

Згодом заступник головного представника Єврокомісії і директор з питань політичної комунікації Дана Спінант пояснила помилку глави ЄК. Вона повідомила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята з зовнішніх джерел, повинна була ставитися до втрат убитими і пораненими і "була покликана показати жорстокість Росії".

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