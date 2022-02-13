Україна отримала велику партію військової допомоги з Європи та США через загрозу Росії

Військова допомога / twitter.com/oleksiireznikov, USEmbassyKyiv

13 лютого в Україну прибули постачання озброєння для ЗСУ з США і Литви для посилення оборони країни. Литва відправила на українське озброєння зенітно-ракетні комплекси Stinger, а від США прибули два літаки з боєприпасами.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, Литва відправила на українське озброєння зенітно-ракетні комплекси Stinger, а від США прибули два літаки з боєприпасами.

Він подякував уряду Литви і зазначив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже протягом багатьох століть.

"Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного", - додав глава Міноборони України.

За інформацією посольства США в Україні в Twitter, до Києва прибули з Вашингтона два літаки з боєприпасами і зарядами для гранатометів.

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"Sweet 16 і ще 17 - якщо ви розумієте, що ми маємо на увазі: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина нещодавно прийнятої допомоги на 200 мільйонів доларів включає в себе боєприпаси і заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - йдеться в повідомленні.

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Військова допомога Україні

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

Починаючи з 22 січня, США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів. У суботу, 5 лютого, в Україну прибула восьма партія зброї.

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