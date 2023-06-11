"Всі обіймались і плакали": військові розповіли деталі звільнення села Благодатне

Українські військові взяли окупантів в оточення та провели зачистку. Бійці ЗСУ взяли полонених.

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Українські військові звільнили село Благодатне в Донецькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові звільнили село Благодатне в Донецькій області. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, воно розміщене нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, яка просувалась у бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Окупанти сиділи у захопленому клубі та облаштували там добре продумані вогневі точки. Українські військові взяли російських окупантів в оточення та запропонували їм здатись у полон. Однак ворог відмовився.

" Загарбники чинили опір до останнього. Наші воїни за допомогою гранатомета зробили в стіні клубу дірку, через яку зайшла група захоплення. Взяли в оточення кілька ворогів, їм пропонували здатися, але вони відмовилися, тому довелося провести зачистку. Одночасно була звільнена школа", - сказав Шершень.

Бійці ЗСУ взяли у полон 6 окупантів. Серед них були російські військові та представники "МВС ДНР".

Український прапор військові купили по дорозі, а вивісив його боєць з позивним "Олімп".

"У звільненому селі люди чекали ЗСУ, коли побачили прапор, то вийшли і обіймалися, плакали", - додав Шершень.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

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