УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Всі обіймались і плакали": військові розповіли деталі звільнення села Благодатне

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2023, 17:33 оновлено 11 червня, 17:50
1066
Українські військові взяли окупантів в оточення та провели зачистку. Бійці ЗСУ взяли полонених.
село Благодатное
Українські військові звільнили село Благодатне в Донецькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові звільнили село Благодатне в Донецькій області. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, воно розміщене нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, яка просувалась у бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Окупанти сиділи у захопленому клубі та облаштували там добре продумані вогневі точки. Українські військові взяли російських окупантів в оточення та запропонували їм здатись у полон. Однак ворог відмовився.

" Загарбники чинили опір до останнього. Наші воїни за допомогою гранатомета зробили в стіні клубу дірку, через яку зайшла група захоплення. Взяли в оточення кілька ворогів, їм пропонували здатися, але вони відмовилися, тому довелося провести зачистку. Одночасно була звільнена школа", - сказав Шершень.

Бійці ЗСУ взяли у полон 6 окупантів. Серед них були російські військові та представники "МВС ДНР".

Український прапор військові купили по дорозі, а вивісив його боєць з позивним "Олімп".

"У звільненому селі люди чекали ЗСУ, коли побачили прапор, то вийшли і обіймалися, плакали", - додав Шершень.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Благодатне контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Обстріл човна біля Херсона: є багато загиблих

Обстріл човна біля Херсона: є багато загиблих

19:14 Україна
Плачуть навколішки і цілують землю: Україна повернула з полону 95 героїв

Плачуть навколішки і цілують землю: Україна повернула з полону 95 героїв

19:12 Україна
"Всі обіймались і плакали": військові розповіли деталі звільнення села Благодатне

"Всі обіймались і плакали": військові розповіли деталі звільнення села Благодатне

17:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:14

Обстріл човна біля Херсона: є багато загиблих

19:12

Плачуть навколішки і цілують землю: Україна повернула з полону 95 героївФото

19:03

Відтепер чоловіки у 25 років стають військовозобов'язаними

18:24

Образ для ділових жінок: Олена Зеленська показала костюм, який став хітомФотоВідео

18:21

Євген Клопотенко розкрив подробиці про нову кохану з МиколаєваВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:09

Критична ситуація: після підриву Каховської ГЕС Чорне море почало опріснюватисьВідео

17:33

"Всі обіймались і плакали": військові розповіли деталі звільнення села БлагодатнеВідео

17:32

Вистрілили в спину людям: армія РФ обстріляла човен з людьми в ХерсоніВідео

16:56

Як правильно казати – будь ласка чи прОшу: Авраменко роз’яснив поширену дилемуВідео

Реклама
16:49

Ти моє серце і душа: як красиво привітати Наташу з Днем народження

16:46

Це працює: де зберігати гроші вдома, щоб вони примножувалися

16:41

Що потрібно покласти 12 червня під килимок вхідних дверей: прикмети і суворі заборониВідео

16:26

Втікали від війни: в Одесі від російської атаки загинуло подружжя із Бахмута

16:05

"Далі буде": Буданов заінтригував українців красномовним відеоВідео

15:52

Знову разом: Потап розповів, чим в Україні займається наодинці з Каменських

15:19

Вчителька назвала "найгірше" ім'я дитини, яке вона коли-небудь чула за роки роботи

15:09

Міноборони РФ змушує "вагнерівців" підписувати контракти: Пригожин попустив ШойгуВідео

15:08

Краще обходити стороною: 5 найнебезпечніших павуків, які водяться в УкраїніВідео

14:37

Слова "скурпульозний" в українській мові немає: Авраменко приголомшив поясненнямВідео

14:36

Надя Дорофєєва познайомила Мішу Кацуріна з мамою: "Мамі не подобається"

Реклама
14:29

За відмову виступати в Криму і донос: в РФ скасовують концерти ще однієї групи

14:28

З рук видерли прапор: під час фіналу Ліги чемпіонів стався гучний скандал через УкраїнуВідео

14:10

Окупанти вбили заслуженого тренера України Ігоря Осьмака

13:31

Україна запровадила нові санкції проти росіян: хто потрапив до спискуВідео

13:31

Будь-яка капуста буде рости, як скажена: рецепт дешевого диво-добрива

13:19

Лайма Вайкуле розсекретила, де ховається Віра БрежнєваВідео

13:08

У РФ побільшало Кинджалів і Калібрів: Ігнат розповів, звідки у окупантів стільки ракетВідео

12:51

ЗСУ потужно просуваються: на Донбасі звільнили від окупантів БлагодатнеВідео

12:44

Захопленню немає меж: хитрість з ложками і шкіркою від банана підкорила мережуВідео

12:36

"Буде ще нове масштабне горе": астролог назвала дати нового потрясіння для УкраїниВідео

12:25

"Користується своєю популярністю": Костянтин Грубич заступився за втікача Яму

12:07

РФ відводить війська з Херсонщини: в Міноборони назвали причину підриву ГЕС окупантамиФото

11:48

"Ми за те, щоб вас вбивали. Головне – отримати грант": Подоляк жорстко розніс ООНВідео

11:33

До цього додумався геній: для чого роблять два отвори на дні сміттєвого відраВідео

11:31

Еспресо чи еспрессо, лАте чи латЕ: Авраменко сказав, чому ми неправильно називаємо кавуВідео

11:26

Брат футболіста "Динамо" загинув при обороні Маріуполя

11:24

Золото, а не рецепт: смачна страва, яка стане хітом літа 2023Відео

10:54

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 червня: кому судилося розбагатітиВідео

10:54

Путін намагатиметься до останнього утримати хоча б шматочок України - СамусьВідео

10:40

"Швидкість спаду води зменшилась": в ОВА розповіли про складну ситуацію на ХерсонщиніВідео

Реклама
10:31

Похолодання буде найсильніше: Україну накриє потужний циклон і завалить градомВідео

10:03

Стаса П'єху госпіталізували в кардіореанімацію в Москві

09:36

"Самовіддано демілітаризувався": ЗСУ вправно знищили підполковника російської арміїВідео

09:29

Про кавуни і помідори з Херсона можна забути: що буде з ринком після підриву ГЕСФотоВідео

09:20

Гроші Путіна не пахнуть, вони - смердятьПогляд

09:07

Гороскоп на тиждень 12-18 червня: Леви будуть сяяти, Стрільцям - авантюраВідео

08:35

Рівень ракетної загрози дуже високий: РФ вивела в море ракетоносій з "Калібрами"Відео

08:08

Шольц хоче переконати Путіна вивести війська з України

07:42

Сили оборони досягли локальних успіхів на Запоріжжі - ISW

06:20

Це ніякий не наступ, а розвідка боємПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти