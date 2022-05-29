Контрудар ЗСУ на Луганщині: рашистів вибили з Тошківки та відкинули з траси Лисичанськ-Бахмут

Бійці ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України відкинули російських окупантів з траси Лисичанськ-Бахмут, повідомив глава Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Тепер траса менше прострілюється і по ній можуть пересуватися гуманітарні вантажі, розповів він в ефірі Всеукраїнського телемарафону Єдині новини.

"У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Гумгрузи їдуть", - сказав Гайдай.

Він нагадав, що Сєвєродонецьк залишається під контролем України. Ворог успіху не має, загарбники залишаються в раніше захопленої ними готелі Мир на околиці міста, але в глиб міста просунутися не можуть.

За його словами, українські захисники змогли вибити ворога з Тошківки і закріпитися.

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Нагадаємо, раніше Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ-Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

"Після обіду ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми вже змогли завезти гуманітарні вантажі", – написав він у соцмережах.

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