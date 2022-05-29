Росія кидає на війну чеченських зеків прямо з колоній - ЗМІ

Росія відправляє на війну зеків / facebook.com/Mikokuk

Росія відправила на війну в Україні ув'язнених чеченців, строк покарання яких ще не завершився, повідомляє російське видання Можемо пояснити.

Журналісти вивчили списки воюючих чеченців, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, і зіставили їх з рішеннями на сайтах російських судів.

З'ясувалося, що як мінімум 101 людина з 953, які добровільно вирушили з Чечні в Україну, мають кримінальне минуле або сьогодення. Наприклад, неодноразово судимий Бекхан Тайсумов мав відбувати покарання у в'язниці до кінця 2022 року, але воює на українській території.

Ще один ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв отримав вирок до примусових робіт у березні 2022 року, але замість покарання поїхав воювати, хоча не мав права перетинати кордони Російської Федерації до виконання покарання.

читайте такожНаграбоване орками РФ в Мелітополі спливло в Криму і Чечні

Нагадаємо, Збройні Сили України відкинули російських окупантів з траси Лисичанськ-Бахмут. Тепер траса менше прострілюється і по ній можуть пересуватися гуманітарні вантажі.

Раніше Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ-Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

"Після обіду ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми вже змогли завезти гуманітарні вантажі", – написав він у соцмережах.

Читайте також: