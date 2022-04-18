Битва почалася: Росія йде в наступ на сході України - Данілов

Розбита техніка / УНІАН

Російські війська сьогодні вранці почали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти в наступ уздовж лінії фронту в трьох областях України.

Як розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей.

Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

"Наші війська тримаються. Лише в двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна і ще одне невелике місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні вранці", - сказав Секретар РНБО.

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Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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