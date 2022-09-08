Бити танки РФ з повітря: Норвегія озброїть ЗСУ далекобійними ракетами Hellfire

ЗСУ озброять ракетами Hellfire / defence-ua

Норвегія надала Україні 160 керованих протитанкових ракет Hellfire, пускових засобів і блоків наведення до них, а також прилади нічного бачення.

Про це заявив Міністр оборони Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-5), яке проходить в Німеччині, йдеться в заяві на сайті оборонного відомства Норвегії.

"Ця зброя, яку просила Україна, стане корисною в її боротьбі з російськими загарбницькими силами. Ракета легка в управлінні, і може бути застосована як проти наземних, так і проти морських цілей", - підкреслив Грам.

В даний час ці ракети відправлені в Україну з Норвегії. Також норвезькими інструкторами був підготовлений український персонал для використання ракет Hellfire.

Крім того, Норвегія передала Україні прилади нічного бачення. Йдеться як про окуляри нічного бачення, так і про біноклі.

Ракета AGM-114 Hellfire

Американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю.

Направляється на ціль променем лазера або іншими системами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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