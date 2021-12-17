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"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

17 грудня 2021, 16:40

Уважні городяни помітили помилки і опублікували фото в Мережі.

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У Дніпрі допустили помилку на дорожньому знаку / Калинова Дніпро

У Дніпрі розмістили кілька вуличних покажчиків з кричущими помилками. При цьому неточності були допущені як українською, так і англійською мовою.

На одному з дорожніх знаків написали вулиця ВіДчизняна замість ВіТчизняна. Знак встановлено на вулиці Калиновій. Фото опублікували в групі Калинова Дніпро в Facebook.

У коментарях під публікацією користувачі мережі назвали це "ганьбою".

  • "Грамотій. У школі книги навіть не відкривали";
  • "Безграмотний)";
  • "Нічого, перероблять";
  • "Схоже, вже хтось вийшов на роботу після дистанційного навчання";
  • "Ганьба!".
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/ Калинова Дніпро

Крім того, в центрі Дніпра комунальники написали непристойне слово англійською замість напису ЦУМ на зупинці. Його неправильно переклали на англійську мову.

Уважні городяни помітили помилку і опублікували фото в Мережі. Інцидент висміяли в місцевих групах і прокоментували помилку.

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  • "Кінцева, приїхали";
  • "Тоді процес монтажу цієї зупинки-cumming?";
  • "Ахаха, ну хоч так популяризувати громадський транспорт";
  • "Добре, що не всі знають значення цього слова)";
  • "Це ЦУМшот".
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/ Facebook/zapleo.ceo

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві на Лівобережжі городяни помітили комунальника, який поливав клумбу прямо під час масштабної грози і зливи.

Співробітник Київської комунальної служби не звертає ніякої уваги на зливу і поливає за допомогою спеціальної машини клумбу.

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