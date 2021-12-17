"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

У Дніпрі допустили помилку на дорожньому знаку / Калинова Дніпро

У Дніпрі розмістили кілька вуличних покажчиків з кричущими помилками. При цьому неточності були допущені як українською, так і англійською мовою.

На одному з дорожніх знаків написали вулиця ВіДчизняна замість ВіТчизняна. Знак встановлено на вулиці Калиновій. Фото опублікували в групі Калинова Дніпро в Facebook.

У коментарях під публікацією користувачі мережі назвали це "ганьбою".

"Грамотій. У школі книги навіть не відкривали";

"Безграмотний)";

"Нічого, перероблять";

"Схоже, вже хтось вийшов на роботу після дистанційного навчання";

"Ганьба!".

/ Калинова Дніпро

Крім того, в центрі Дніпра комунальники написали непристойне слово англійською замість напису ЦУМ на зупинці. Його неправильно переклали на англійську мову.

Уважні городяни помітили помилку і опублікували фото в Мережі. Інцидент висміяли в місцевих групах і прокоментували помилку.

Реклама

"Кінцева, приїхали";

"Тоді процес монтажу цієї зупинки-cumming?";

"Ахаха, ну хоч так популяризувати громадський транспорт";

"Добре, що не всі знають значення цього слова)";

"Це ЦУМшот".

/ Facebook/zapleo.ceo

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві на Лівобережжі городяни помітили комунальника, який поливав клумбу прямо під час масштабної грози і зливи.

Співробітник Київської комунальної служби не звертає ніякої уваги на зливу і поливає за допомогою спеціальної машини клумбу.

Читайте ще: