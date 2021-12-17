"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

Уважні городяни помітили помилки і опублікували фото в Мережі.
У Дніпрі розмістили кілька вуличних покажчиків з кричущими помилками. При цьому неточності були допущені як українською, так і англійською мовою.
На одному з дорожніх знаків написали вулиця ВіДчизняна замість ВіТчизняна. Знак встановлено на вулиці Калиновій. Фото опублікували в групі Калинова Дніпро в Facebook.
У коментарях під публікацією користувачі мережі назвали це "ганьбою".
- "Грамотій. У школі книги навіть не відкривали";
- "Безграмотний)";
- "Нічого, перероблять";
- "Схоже, вже хтось вийшов на роботу після дистанційного навчання";
- "Ганьба!".
Крім того, в центрі Дніпра комунальники написали непристойне слово англійською замість напису ЦУМ на зупинці. Його неправильно переклали на англійську мову.
Уважні городяни помітили помилку і опублікували фото в Мережі. Інцидент висміяли в місцевих групах і прокоментували помилку.
- "Кінцева, приїхали";
- "Тоді процес монтажу цієї зупинки-cumming?";
- "Ахаха, ну хоч так популяризувати громадський транспорт";
- "Добре, що не всі знають значення цього слова)";
- "Це ЦУМшот".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві на Лівобережжі городяни помітили комунальника, який поливав клумбу прямо під час масштабної грози і зливи.
Співробітник Київської комунальної служби не звертає ніякої уваги на зливу і поливає за допомогою спеціальної машини клумбу.
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