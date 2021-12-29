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"Без зарплати не залишиться": Сергія Лещенка повертають до наглядової ради "Укрзалізниці"

29 грудня 2021, 18:26

Екс-нардеп обіймав цю посаду протягом двох років, але восени з ним не продовжили контракт.

Сергій Лещенко
Сергій Лещенко / УНІАН

Колишній народний депутат Сергій Лещенко повернеться до наглядової ради "Укрзалізниці".

Як передавати народний депутат Олексій Гончаренко, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України.

"Сьогодні Уряд також розглядав деякі питання, які стосувалися наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця". А саме - обрання переможців відбору на посади членів Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Амеліна А.І., Долла Александера, Карновскі Якуба, Хафера Гепарда як незалежних членів. А також ще трьох членів Наглядової ради, як представників держави-Москаленко С. в., Давида Ломджарії та знаменитого залізничника Сергія Лещенка! Так що, судячи з усього, без зарплати Лещенко на наступний рік не залишиться", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, у вересні цього року Кабінет Міністрів України не продовжив контракти з головою наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером і членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим.

читайте також"Знову вигріб?", "Не напружуйся, ваза трісне": Гончаренко і Лещенко пособачилися в мережіЗгідно з документом, 21 вересня були припинені повноваження голови наглядової ради Аджунера, а також членів Наглядової ради Матьє, Лещенка і Журавльова.

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Автор: Сергій Кущ
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Укрзалізниця Сергій Лещенко
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