"Знову вигріб?", "Не напружуйся, ваза трісне": Гончаренко і Лещенко пособачилися в Мережі

Сергій Лещенко / УНІАН

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко і колишній нардеп Сергій Лещенко влаштували перепалку в Мережі.

У коментарях в Facebook Гончаренко Лещенко вліз зі своїми "5 копійками" під відео про чвари з ним в ефірі каналу Дом на тему "вагнергейта".

"Заслужений залізничник Сергій Лещенко кинувся захищати Офіс президента в історії з "вагнергейтом" і звинувачувати у всьому опозицію. Робить він це на президентському телеканалі "Дім" за наші з вами податки", - пафосно написав Гончаренко.

При цьому Лещенко звинуватив чинного нардепа в роботі на Ріната Ахметова.

"О, утриманка ахметівська, ти знову вигріб?", - "підгавкнув" він у відповідь на пост Гончаренка.

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У відповідь соратник Петра Порошенка вирішив натякнути на нетрадиційну орієнтацію екс-члена наглядової ради Укрзалізниці.

"Не напружуйся, ваза трісне", - написав він з глузуванням.

Лещенко вирішив перейти на особистості: "Це тебе Лерос навчив або Шарій пхати собі в зад все підряд? Будь обережний, а то Ахметов дізнається, він не витягне ще одного після Ляшка".

Скандальний представник Євросолідарності поставив крапку в розгнузданій дискусії: "А як ти вгадав, куди що пхати? Це ж ваза, в неї квіти ставлять".

Нагадаємо, в серпні 2018 року Лещенко після ефіру на телеканалі NewsOn почав бурхливо з'ясовувати стосунки з депутатом Радикальної партії Ігорем Мосійчуком, при цьому конфлікт закінчився бійкою, в якій Лещенко був побитий клюкою Мосійчука.

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Також Лещенко обмінявся нецензурними виразами з епатажним Олегом Ляшком прямо в залі засідань Верховної Ради.

Крім того, в лютому 2017 року Лещенко взяв участь у ще одній бійці: в залі парламенту він зчепився зі своїм колегою Іваном Мельничуком.

Лещенко також потрапив гучний скандал після того, як став власником елітної нерухомості площею 192 квадратних метри в центрі Києва за 7,5 млн грн. Після цього нова квартира нардепа викликала хвилю критики в мережі.

Відзначимо також, що супутниця Лещенко - популярний діджей Анастасія Топольська також потрапляла в скандали: зокрема, вона сипала прокльонами через квоти на українську музику, а також пройшлася по національному українському одязі, обізвавши вишиванку - "вышиваткой", з натяком на "ватників".