'Без ВПК нікуди': політолог назвав умови для перемоги України у 2024 році

Для України 2024 рік є останнім вікном можливостей перед складною ситуацією у 2025 році.

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2024 рік - останнє вікно можливостей для України / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Для перемоги у 2024 році Україні важливо забезпечити внутрішню та міжнародну єдність, розвивати військово-промисловий комплекс та економіку. Цей рік є важливим вікном можливостей перед складною ситуацією у 2025 році. Про це "24 Каналу" заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

"У нас 2024 рік - це як останнє вікно можливостей перед складною ситуацією 2025 року. Ось так потрібно ставитися до 2024 року", - зауважив Осипенко.

За його словами, основними чинниками, які визначають успіх України у війні, є єдність всередині країни та її партнерів, економічний розвиток, підтримка бізнесу та зміцнення військово-промислового комплексу.

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Він підкреслив, що для перемог на фронті потрібно активно підтримувати тил, а також впроваджувати передові технології у військовій сфері. Без розвитку технологій та відповідного озброєння неможливо забезпечити відповідь на агресію Росії.

"Без ВПК нікуди. Потрібно підтримувати тил, він дає можливість вигравати війни. Але без технологій, технологічного озброєння ми не можемо дати відповідь Росії. Тому нам потрібні технології, технологічний ВПК. Це мінімальні умови, щоб ми перемагали на полі бою", - зазначив він.

Як Україна може перемогти

Нагадаємо, для перемоги у війні Україні потрібні нові технології, спрямовані на пробивання російських мінних полів та засобів РЕБ. За даними Wired, українці досягали успіху завдяки перевазі в технологіях, таких як HIMARS та мобільні системи ППО

Також віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Україна могла б перемогти у війні швидше, якби отримала дозвіл використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Він наголосив, чим ЗСУ швидше набули б необхідний бойовий потенціал для знищення інфраструктури противника, тим швидшою була б перемога.

Як повідомляв Главред, українським військовим необхідно більше високоякісної зброї та постійні повітряні атаки по позиціях ворога для успіху проти окупантів. За даними Foreign Policy, Україна також просувається у стратегії позбавлення РФ контролю над Чорним морем.

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