Як Україні перемогти у війні: ЗМІ озвучили "рецепт" прориву на фронті

Досі українці перемагали росіян значною мірою завдяки перевазі в технологіях. Але зараз ситуація змінилася.

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Щоб перемогти РФ, Україні потрібен великий технологічний прорив / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Щоб перемогти у війні, Україні потрібні нові технології, які можуть допомогти ЗСУ пробити російські мінні поля та засоби РЕБ.

Як пише видання Wired, досі українці перемагали росіян значною мірою завдяки перевазі у технологіях.

"HIMARS посилили ефективність військ у контрнаступах 2022 року, сучасні мобільні засоби ППО призвели до того, що значно знизилася смертність українських військових від атак російських гелікоптерів", - пише автор статті.

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При цьому російські загарбники також поступово вдосконалюються, і перевага ЗСУ з часом стала не настільки значною.

"Та все ж, активно застосовуючи повітряні дрони та впровадивши морські дрони, українці вже вплинули на те, як розвиватимуться війни у світі надалі", — зазначають журналісти.

Видання Wired припускає, що протягом декількох наступних місяців обидві сторони, найімовірніше, обмежать активні дії на землі, вдаючись переважно до обстрілів з повітря. За цей час і окупанти, і українці спробують здійснити ротацію сил, посилити укріплення, спланувати майбутні наступальні кампанії – і намагатимуться знову втілити їх, коли настане тепла погода.

"Якщо Україна прагне бути ефективною в наступі цього року, їй доведеться зробити відкриття рівня винаходу пороху. Це можуть бути, наприклад, наземні безпілотники, здатні прориватися крізь російські лінії оборони і розчищати перед собою щільні мінні поля. Або, можливо, Україна нарешті знайде спосіб об'єднати свої повітряні дрони в мережу та досягти таким чином переваги в повітрі, або зробить прорив у радіоелектронній боротьбі, знайшовши спосіб глушити російські системи і нейтралізувати ворожі ракети і КАБ. Або ж країна почне виробляти їх самостійно", — пише видання.

Як повідомляв Главред, восени 2023 року головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

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