У Болгарії назвали умови перемоги України і закликали зупинити Путіна

Болгарія підтримує Україну робочими озброєннями часів Радянського Союзу - бійцям не треба додатково вчитися, щоб їх використовувати, сказав Тодор Тагарєв.

https://glavred.net/world/v-bolgarii-nazvali-usloviya-pobedy-ukrainy-i-prizvali-ostanovit-putina-10533257.html Посилання скопійоване

Україна переможе за належної підтримки з боку Заходу - міністр оборони Болгарії / Колаж: Главред, фото: Pixabay , instagram.com/libkos

Україна може здобути перемогу у війні з агресором Росією, якщо демократичні держави нададуть постійну політичну, фінансову та військову підтримку. Болгарія надає Києву всю потрібну допомогу. Не можна допустити перемогу Володимира Путіна, інакше Європі буде загрожувати небезпека. Про це заявив болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв.

В інтерв'ю Голос Америки він розповів про те, що Болгарія надає Україні військову допомогу у вигляді постачань систем озброєння часів СРСР. Зброя в робочому стані - українці знають, як нею користуватися, тому додаткове навчання не потрібне.

Крім того, оборонна індустрія держави вироблятиме боєприпаси, стрілецьку зброю та легкі озброєння, які направляються і для потреб ЗСУ. Також болгари навчають український військовий персонал і самих військових іноземним мовам.

відео дня

"На прохання України ми зобов'язалися готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати декілька рот на рік. Ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів", - зазначив тагарєв.

Україна може здобути перемогу

На думку очільника Міноборони Болгарії, Україна здатна здобути перемогу. Для цього країни-партнери Києва повинні надати потрібну підтримку.

"Я вважаю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність при постійній підтримці з боку демократичних країн, включаючи політичну, фінансову і не в останню чергу військову підтримку", - вважає Тагарєв.

За його словами, Україні потрібна бойова авіація, щоб нівелювати перевагу окупантів у повітрі.

"Якщо Путіну дозволять хоча б частково досягти своєї мети, це означатиме підвищені ризики для безпеки Європи і особливо для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Тому в наших стратегічних інтересах щоб Україна витримала російську агресію і відновила територіальну цілісність", - підкреслив Тодор тагарєв.

Шанси України на перемогу у війні з Росією

Україні для перемоги потрібно 4 кроки, вважає міністр оборони Рустем Умеров. На його думку, слід вирішити проблеми у військах, прибрати корупцію, побудувати найпотужнішу військову промисловість і припинити політичні дебати.

Війна буде довгою, вважає прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Британський глава уряду сказав, що Україна в підсумку здобуде перемогу в битві з РФ, адже волю вільного народу перемогти не можна.

Президент Естонії озвучив "рецепт" перемоги України у війні - зокрема, він сказав, що західні країни повинні гарантувати Києву довгострокову підтримку. Лише спільними зусиллями вдасться добитися успіху.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.