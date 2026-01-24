Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва

У Києві розгортають додаткові пункти обігріву, повідомив Віталій Кличко.

У Києві багато будинків залишаються без опалення / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Найскладніша ситуація в Деснянському районі

Близько 600 будинків залишаються без усіх комунальних послуг

Мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію в місті після масових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі столиці України.

Він підкреслив, що найскладніша ситуація з відновленням тепло-, водо- та електропостачання в Києві склалася на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина в Деснянському районі.

"Найскладніша ситуація зараз на Троєщині, де проблеми і з тепло-, і з водопостачанням, і з електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше). Зокрема, мова йде про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі", – написав Кличко.

За його словами, такі пункти облаштовують, зокрема, в деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі. Ці пункти зараз облаштовують в першу чергу в школах №263, №264, №306, №275, №293, куди вже направлені мобільні котельні для оперативного підключення.

Експерт про відновлення опалення в Києві

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та комунального забезпечення в Києві після масових атак РФ. За його словами, для підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень необхідно заздалегідь виконати ряд складних технічних заходів.

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

