Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва

Олексій Тесля
24 січня 2026, 20:29
У Києві розгортають додаткові пункти обігріву, повідомив Віталій Кличко.
опалення
У Києві багато будинків залишаються без опалення / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Найскладніша ситуація в Деснянському районі
  • Близько 600 будинків залишаються без усіх комунальних послуг

Мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію в місті після масових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі столиці України.

Він підкреслив, що найскладніша ситуація з відновленням тепло-, водо- та електропостачання в Києві склалася на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина в Деснянському районі.

відео дня

"Найскладніша ситуація зараз на Троєщині, де проблеми і з тепло-, і з водопостачанням, і з електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше). Зокрема, мова йде про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі", – написав Кличко.

За його словами, такі пункти облаштовують, зокрема, в деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі. Ці пункти зараз облаштовують в першу чергу в школах №263, №264, №306, №275, №293, куди вже направлені мобільні котельні для оперативного підключення.

Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва
/ Главред

Експерт про відновлення опалення в Києві

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та комунального забезпечення в Києві після масових атак РФ. За його словами, для підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень необхідно заздалегідь виконати ряд складних технічних заходів.

Відключення опалення - новини за темою

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Віталій Кличко Відключення опалення у Києві
Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

