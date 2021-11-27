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Без пенсії ризикує залишитися кожен п'ятий: українцям радять збирати на старість

27 листопада 2021, 16:30

Люди, які народилися після 1980 року, залишаться без виплат, кажуть експерти.

Гроші, пенсія
Без пенсії ризикує залишитися 20% населення / УНІАН

Кожен п'ятий українець ризикує залишитися без пенсії та соціального захисту. З такою заявою виступила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Все через нові вимоги законодавства: вже у 2027 році, щоб вчасно отримати пенсію, потрібно буде мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Як з'ясувалося, більшість жителів українських міст від 18 до 60 років не відкладають на пенсію, а третина навіть не планують це робити пише ТСН.

"Ми всі звикли до того, що держава повинна нас забезпечити. Ніхто нас не навчив, що ми повинні взяти на себе зобов'язання за своє життя", — пояснила член Ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Ольга Бондаренко.

За словами експерта, кожне наступне покоління пенсіонерів все сильніше буде відчувати дефіцит грошей.

читайте такожУкраїнці ризикують залишитися без пенсій: що і коли загрожує 60-річним"Люди, які народилися після 1980 року, вже не матимуть своєї пенсії. Буде якась мінімальна соціальна виплата. Вже є одне покоління українців, які не матимуть гідну пенсію. Це нинішні пенсіонери, а ще ті, хто буде виходити на пенсію", – підкреслила Ольга Бондаренко.

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Свою другу пенсію в недержавних фондах зараз накопичують близько мільйона українців. Вкладені гроші не просто зберігаються, вони працюють на множення.

"Ці кошти інвертуються в різні Бізнес-інструменти, інвестиційні інструменти, що працюють в державі. Це державні облігації, банківські метали, депозити", – пояснила спеціалістка.

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам старше 65 років.

Автор: Сергій Кущ
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пенсия виплати пенсії
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