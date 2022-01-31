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Без COVID-щеплень не пустять на роботу і позбавлять зарплат: кому не пощастить з 31 січня

31 січня 2022, 09:50

Розширено список професій, для представників яких щеплення від коронавірусу стає обов'язковими.

вакцина вакцинація
Обов'язкова вакцинація в Україні розширена / Getty

В Україні розширено перелік професій, для представників яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.

Це випливає з відповідного наказу Міністерства охорони здоров'я, який набрав чинності в понеділок, 31 січня, повідомляється на сайті МОЗ.

Раніше в МОЗ розширили список професій, для представників яких щеплення від коронавірусу стають обов'язковими.

Згідно з наказом МОЗ від 30 листопада 2021 року, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти COVID-19 додаються:

  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Як відомо, з 8 листопада 2021 року в Україні вакцинація від COVID-19 стала обов'язковою для педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади.

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9 грудня перелік доповнили:

  • працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
  • працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

30 листопада МОЗ розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Всі працівники вищезазначених установ, які не щеплюються від COVID-19, відсторонюються від роботи без збереження зарплат.

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