Без COVID-щеплень не пустять на роботу і позбавлять зарплат: кому не пощастить з 31 січня

Розширено список професій, для представників яких щеплення від коронавірусу стає обов'язковими.
В Україні розширено перелік професій, для представників яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.
Це випливає з відповідного наказу Міністерства охорони здоров'я, який набрав чинності в понеділок, 31 січня, повідомляється на сайті МОЗ.
Раніше в МОЗ розширили список професій, для представників яких щеплення від коронавірусу стають обов'язковими.
Згідно з наказом МОЗ від 30 листопада 2021 року, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти COVID-19 додаються:
- працівники органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Як відомо, з 8 листопада 2021 року в Україні вакцинація від COVID-19 стала обов'язковою для педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади.
9 грудня перелік доповнили:
- працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
30 листопада МОЗ розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Всі працівники вищезазначених установ, які не щеплюються від COVID-19, відсторонюються від роботи без збереження зарплат.
Читайте ще:
- В Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19
- В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусу
- Перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19 розширено: кому її потрібно зробити до 31 Січня