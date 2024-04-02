Б'є на сотні кілометрів: РФ атакує Україну новою балістичною ракетою – ГУР

Запаси звичайних "Оніксів" росіян становлять 440 одиниць, розповів Вадим Скібіцький.

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РФ б'є по Україні балістичними ракетами / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скріншот

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявив про те, що окупанти РФ почали застосовувати у своїх ракетних атаках по Україні невідомий тип балістичних ракет.

Наразі є складнощі у визначенні щодо того, "Циркон" це чи модернізовані "Онікси", йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Наразі не можна однозначно сказати про те, чи справді противник отримав на озброєння "Циркон", чи модернізував "Онікс-М". Утім, незважаючи на це система ППО в Києві показала дієвий результат у їх збитті, зазначив співрозмовник.

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"Що стосується швидкісних ракет, що летять із південного напрямку, зараз складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", - підкреслив заступник начальника ГУР.

При цьому, за даними української військової розвідки, запаси звичайних "Оніксів" росіян становлять 440 одиниць.

"Зараз вони змогли відновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", - додав Скібіцький.

/ Інфографіка Главред

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про застосування ракети "Циркон"

Раніше у Повітряних силах пояснили, як збивають ракети "Циркон". Можливість збити ракету "Циркон" з'являється тоді, коли її швидкість падає до близько 4,5 махів. Це відбувається тоді, коли вона заходить на ударну траєкторію.

Нагадаємо, раніше експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами". Наразі невідомі реальні характеристики "Циркону", зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджують уламки.

Як повідомлялося раніше, ракета "Циркон" долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами. Ракету називають гіперзвуковою, адже розвиває швидкість до 10 махів, долає близько 9000 км/год.

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