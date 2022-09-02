Репетиція захоплення частини України: експерт розкрив агресивні плани Лукашенка

Олег Жданов / УНІАН, Главред

У Білорусі з 8 по 14 вересня відбудуться спільні з Росією командно-штабні військові навчання, під час яких проводитимуть репетицію "визволення" Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

"З 8 по 14 вересня в Білорусі заплановані спільні командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі та Збройних сил Російської Федерації. Дуже цікава тематика навчань - вони будуть "звільняти" раніше захоплені території сусідньої держави. Навчання передбачають відпрацювання операції зі "звільнення" Волинської, Рівненської, Житомирської областей, раніше захоплених. Ким захоплених, від кого звільняти? Ми можемо лише здогадуватися. Але, тим не менш, тематика навчань-наступальна, агресивна і спрямована проти нас", - повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в YouTube.

Також експерт зазначив, що з території Білорусі залишається загроза ракетних ударів по Україні.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін, підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. У Брестській і Гомельській областях зберігається загроза ракетних ударів, як з повітря, так і з суші", - зазначив він.

Навчання в Білорусі

Нагадаємо, члени приватної військової компанії "Вагнер" готують білоруських найманців з приватного охоронного підприємства "Гардсервіс" до диверсії в Україні. Ворог може влаштувати провокації, переодягнувшись в українську військову форму.

Раніше повідомлялося, що керівництво Білорусі плутається в заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, ніби вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенка просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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