Потужна "бавовна" у Макіївці: у ліквідації окупантів РФ може звинуватити самих же загиблих росіян

У РФ проводять розслідування одразу за трьома напрямками.

РФ може звинуватити загиблих окупантів у ліквідації росіян в Макіївці / Колаж фото УНІАН, Telegram

Українські військові знищили російських окупантів у Макіївці. Російське військове керівництво може визнати винними у ліквідації окупантів вже "двохсотих" солдатів. Про це повідомляє "Досье Шпиона".

Відомо, що в РФ досі не знайшли винних у "прильоті".

"Оскільки на десятий день винних так і не покарано, стає очевидним, що всі комісії, які займаються розслідуванням, визнають винними тих самих загиблих військовослужбовців (версія з мобільними телефонами, озвучена раніше, все ще актуальна)", – йдеться у повідомленні.

У РФ проводять розслідування одразу за трьома напрямками:

за лінією ФСБ,

за лінією "НМ ДНР",

за вказівкою начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова.

Повідомляється, що ЗСУ ліквідували заступника командира полку підполковника Олексія Бачуріна, начальника речової служби полку старшого лейтенанта Андрія Шеховцова. Саме їх можуть визнати винними у "бавовні".

Також зазначається, що окупанти нібито знали про те, що приміщення ПТУ №19 було у списку "потенційних цілей ЗСУ". Цікаво те, що за дивних обставин вижили командир полку полковник Роман Єнікєєв та начальник штабу полковник Володимир Кузьмін. Вижили вони, бо втекли тоді з місця дислокації окупантів.

Удар по базі окупантів у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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