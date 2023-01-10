Потужна "бавовна" у Макіївці: у ліквідації окупантів РФ може звинуватити самих же загиблих росіян

Українські військові знищили російських окупантів у Макіївці. Російське військове керівництво може визнати винними у ліквідації окупантів вже "двохсотих" солдатів. Про це повідомляє "Досье Шпиона".
Відомо, що в РФ досі не знайшли винних у "прильоті".
"Оскільки на десятий день винних так і не покарано, стає очевидним, що всі комісії, які займаються розслідуванням, визнають винними тих самих загиблих військовослужбовців (версія з мобільними телефонами, озвучена раніше, все ще актуальна)", – йдеться у повідомленні.
У РФ проводять розслідування одразу за трьома напрямками:
- за лінією ФСБ,
- за лінією "НМ ДНР",
- за вказівкою начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова.
Повідомляється, що ЗСУ ліквідували заступника командира полку підполковника Олексія Бачуріна, начальника речової служби полку старшого лейтенанта Андрія Шеховцова. Саме їх можуть визнати винними у "бавовні".
Також зазначається, що окупанти нібито знали про те, що приміщення ПТУ №19 було у списку "потенційних цілей ЗСУ". Цікаво те, що за дивних обставин вижили командир полку полковник Роман Єнікєєв та начальник штабу полковник Володимир Кузьмін. Вижили вони, бо втекли тоді з місця дислокації окупантів.
Удар по базі окупантів у Макіївці
У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.
Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.
У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.
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