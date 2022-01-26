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Авто летіло зі швидкістю 120 км/год: чоловік, якого збили блогери на Porsche, розкрив подробиці ДТП

26 січня 2022, 07:43

Андрій повертався на моноколесі з роботи додому і потрапив під колеса. За кермом був хлопець скандальної блогерки Семенової. Дівчина злила кадри аварії в Мережу.

Марія Семенова
Марія Семенова опублікувала в соцмережі відео ДТП, в яку потрапила з друзями / Фото instagram.com/ttiisshhiinnaa_icon/

Увечері 24 січня в Києві сталася ДТП за участю скандальної блогерки Марії Семенової. Дівчина їхала в машині з друзями, вони вживали алкоголь і транслювали це в Instagram. Після чергового обгону Porsche на швидкості понад 120 кілометрів на годину при дозволених п'ятдесяти збив чоловіка на моноколесі. Блогери втекли з місця ДТП, а після опублікували інцидент в соцмережах. Постраждалого Андрія дивом врятувало екіпірування.

Чоловік розповів, що на нього наїхав автомобіль, коли він повертався з роботи додому. За його словами, він виїхав на дорогу, тому що в декількох сотнях метрів перед місцем ДТП закінчилася пішохідна доріжка, передає ТСН.

Андрій каже, що був повністю в екіпіровці й не помітити його було неможливо. Йому пощастило, що удар припав на лікоть.

Блогери від'їхали на 300 метрів від місця ДТП і лише потім зупинилися. За словами Андрія, запропонували оплатити поламане моноколесо.

"Підбігли, запитали, чи все в порядку. Взяли карту, пообіцяли скинути (гроші, - ред.) і поїхали - не заплатили. Вони просто скористалися моїм шоковим станом і зникли", – розповів потерпілий.

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До слова, Семенова в соцмережах стверджувала, що вони заплатили чоловікові за відламану підставку на моноколесі та роз'їхалися "без претензій".

Чоловік не викликав поліцію на місце аварії, бо був у шоковому стані. Вже вдома побачив, що відео з кадрами ДТП опубліковали у соцмережах.

Андрій вже задокументував отримані травми й готує заяву в поліцію.

"Якщо я промовчу, не будуть покарані такі люди, не буде справедливості, й ситуація буде повторюватися. Я навіть не хочу думати, що було б, якби я був без захисту", — додав чоловік.

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Чоловіка врятувало те , що він був в екіпіровці / скріншот

Зазначимо, за кермом автомобіля був хлопець 20-річної Семенової. Сама блогерка з ніком ttiisshhiinnaa в Instagram сиділа на пасажирському місці та опублікувала відео ДТП.

До слова, дівчина вже не вперше хизується скандальними відео. Минулого літа вона потрапила в ДТП й одразу після аварії записала відео для. У неї були рани на голові та зламана нога.

До цього Семенова розмістила відео у Мережі, на яких показала, як разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах. Компанія зіпсувала стіни, розбила дзеркало у ванній, телевізор, залила водою підлогу, зламала меблі.

В результаті вранці в номер прийшла поліція та забрала всіх у відділок. Наступного дня порушниця заявила, що її соцмережі заблокувала поліція і вона зовсім хоче покінчити життя самогубством.

Також Семенова потрапила в скандал через "наркотики" в прямому ефірі.

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