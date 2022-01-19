"Бухим менше їздити треба!": Микола Харківський грубив та посміхався в обличчя дочки загиблого в ДТП

Микола Харківський грубив і посміхався в обличчя дочки загиблого в ДТП / скріншот з відео

Харківський суд розглянув справу про смертельну ДТП з неповнолітнім водієм Infiniti. У залі засідань підліток нахамив рідним загиблого.

Судове засідання минути 19 січня в Червонозаводському райсуді Харкова.

Під час перерви між сторонами стався конфлікт - підліток назвав "бухим" людину, яка загинула в ДТП.

Дочка загиблого водія запитала Миколу, навіщо той їй посміхається. Адвокат підлітка Інна Данилова відразу втрутилася, закликавши не провокувати сварку.

читайте такожДТП у Харкові: 16-річний Микола Харківський визнав свою провинуУ свою чергу підліток, продовживши посміхатися, неголосно вимовив: "Бухим менше їздити треба!".

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Варто зазначити, що підлітку продовжили запобіжний захід – залишили в СІЗО ще на два місяці без права на заставу.

ДТП з Інфініті в Харкові

Нагадаємо, автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

Згідно з результатами експертизи, в крові загиблого в ДТП за участю 16-річного водія Infiniti в Харкові виявили алкоголь, проте в його діях не було порушень ПДР, які могли стати причиною аварії.