Мажори з блогеркою зняли на відео, як збивають чоловіка в Києві

Скандальна блогерка запевняє, що інцидент вдалося "зам'яти" на місці.
У Києві мажори на Porsche збили чоловіка на моноколесі. Те, що відбувається вони знімали на відео.
Інцидент стався ввечері 24 січня, а в салоні автомобіля була і 20-річна блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яку київські патрульні півтора роки тому врятували від самогубства, повідомляє паблік dtp.kiev.ua
Марія їхала в машині з друзями, де вони вживали алкоголь і транслювали це в Instagram.
На опублікованих кадрах видно, що водій Porsche почав швидко набирати швидкість, обганяючи інші автомобілі. Під час одного з таких маневрів він не встиг вчасно зреагувати і не помітив людину, що рухалася на моноколесі.
Друг блогерші ttiisshhiinnaa збив чоловіка і продовжив рух. На відео чути звук удару в момент зіткнення.
Пізніше дівчина написала в соцмережах, що вони заплатили чоловікові за відламану підставку на моноколесі і роз'їхалися "без претензій".
Раніше повідомлялося, що в Черкаській області на трасі зіткнулися легковик і вантажівка. В результаті аварії, 20-річній пасажирці ЗАЗ-1102 відірвало руку.
За даними правоохоронців, 43-річний водій ЗАЗ не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN.