Без шансів на порятунок: під Києвом у страшній ДТП загинули чотири людини

Під Києвом на Одеській трасі поблизу села Калинівка сталося страшне ДТП за участю Daewoo Lanos і фури.

Як повідомляють джерела Главреда, загинули чотири людини.

Легковик влетів під припарковану вантажівку. На місце аварії приїхали рятувальники та медики.

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"Аварія сталася на Одеській трасі, поблизу села Путрівка Васильківського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Lanos "залетів" під припарковану фуру", - повідомили в поліції.

На місці працюють медики "швидкої" та правоохоронці для встановлення обставин аварії.

У бік Києва рух транспорту ускладнений.

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Як раніше повідомляв Главред, недалеко від Кам'янця-Подільського в Хмельницькій області сталося смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет. У цей момент узбіччі з собакою прогулювався 50-річний чоловік.

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