УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Без шансів на порятунок: під Києвом у страшній ДТП загинули чотири людини

24 січня 2022, 11:26

Легковик влетів під припарковану вантажівку.

  • ДТП під Києвом
    ДТП під Києвом Главред
  • ДТП під Києвом
    ДТП під Києвом Главред
  • ДТП під Києвом
    ДТП під Києвом Главред

Під Києвом на Одеській трасі поблизу села Калинівка сталося страшне ДТП за участю Daewoo Lanos і фури.

Як повідомляють джерела Главреда, загинули чотири людини.

Легковик влетів під припарковану вантажівку. На місце аварії приїхали рятувальники та медики.

Реклама

"Аварія сталася на Одеській трасі, поблизу села Путрівка Васильківського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Lanos "залетів" під припарковану фуру", - повідомили в поліції.

На місці працюють медики "швидкої" та правоохоронці для встановлення обставин аварії.

У бік Києва рух транспорту ускладнений.

false

читайте такожДвоє дітей залишилися сиротами: водій, якого тричі ловили п'яним за кермом, влаштував смертельну ДТП

Як раніше повідомляв Главред, недалеко від Кам'янця-Подільського в Хмельницькій області сталося смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет. У цей момент узбіччі з собакою прогулювався 50-річний чоловік.

Читайте також:

viber
новини Києва поліція ДТП у Києві
Зараз ви переглядаєте новину «Без шансів на порятунок: під Києвом у страшній ДТП загинули чотири людини». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в біду Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в біду Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоНайсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидко Як вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієтаЯк вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієта Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим
12:09

П'яний житель Запоріжжя жарти заради жбурнув гранату на балкон житлового будинку

12:07

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:42

Злату Огневич три роки переслідує чоловік - співачці погрожують розправоюВідео

11:36

Як звузити пори на обличчі: 5 продуктів-помічників, які є на кожній кухні

11:34

ЄС захопила лідерство: Слуга народу скотилася в рейтингу партій - опитування

Реклама
11:29

Чи задоволені українці тим, куди влада веде країну - опитування

11:26

Без шансів на порятунок: під Києвом у страшній ДТП загинули чотири людиниФотоВідео

10:54

Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиВідео

10:52

Порошенко впритул наблизився до Зеленського в президентському рейтингу - опитуванняВідео

10:49

До чого сниться годинник: тлумачення відомих сонників

10:46

Евакуація Посольства США в Києві є надмірною обережністю - МЗС УкраїниВідео

10:45

Юрій Корявченков: державна політика України щодо безпеки дорожнього руху потребує реформування

10:28

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

10:19

Слідом за США Британія евакуює частину співробітників посольства з КиєваВідео

10:07

Олімпіада не заважатиме плану Путіна щодо ймовірного нападу на Україну - держсекретар США

09:54

Як працюватиме метро Києва у випадку локдауну 2022 - відповідь КМДА

09:49

Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиВідео

09:37

Ішемічна хвороба серця - дієтолог назвала продукти для профілактики недуги

08:57

Івано-Франківська область стала "червоною": що заборонено з 24 січняВідео

08:48

Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансВідео

Реклама
08:41

Гороскоп Таро для Терезів на лютий 2022: успіх, прибуток і хороше здоров'яВідео

08:25

Найближчими тижнями Естонія передасть Україні "десятки і десятки" американських JavelinВідео

08:20

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

08:00

На порозі великої війни: коли і яким може бути наступ Росії на Україну

07:52

Де-факто це неможливо: у Росії відреагували на погрози Заходу відключити країну від SWIFT

07:45

Штати методично заганяють Кремль у глухий кутПогляд

07:25

Гороскоп Таро для Скорпіонів на лютий 2022: грандіозні зміни, великі гроші та успіх у коханніВідео

07:11

США можуть відправити ближче до порогу Путіна тисячі військовослужбовців, військові кораблі й літаки - NYT

07:10

Червоні лінії для Путіна і росіяни проти війни: політик пояснив, чому атаки на Україну не будеВідео

06:40

Держдеп дозволив дипломатам США добровільно покинути Україну, їхні сім'ї зобов'язані виїхати

06:29

Нагорода таки знайшла своїх героївПогляд

06:01

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

05:45

Велика війна Росії з Україною і провокації з боку Москви: Ілларіонов назвав сценарійВідео

05:28

Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоВідео

05:02

Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріжуть морози -20ºВідео

03:50

Найсмачніші і корисні грінки на сніданок: готувати 5 хвилинВідео

03:14

Небезпечніше Омікрона: у ВООЗ попередили про новий штам-мутантВідео

02:41

Поверне до життя, позбавить рослини від хвороб: як приготувати ефективне добриво з цибулевого лушпиння

02:16

Каменських у міні-спідниці показала, як поправилася за час відпочинкуВідео

01:46

"Симптоми, як у застуди": лікар назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щепленихВідео

Реклама
01:17

Долар може "пробити стелю": українцям назвали новий курсВідео

00:51

Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуВідео

00:07

Голос країни-12 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23 січня, неділя
23:57

В Україні дозволили купувати ліки за "ковідну тисячу" з 24 січня: головні правилаВідео

23:28

Лікар розповіла про підступну небезпеку морської капустиВідео

22:59

"Україна зазнала величезних втрат": Кулеба різко висловився на адресу Німеччини через агресію РосіїВідео

22:33

В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з СШАВідео

21:57

Дефіцит або паніка: українцям пояснили зникнення з прилавків гречки та цукруВідео

21:41

Які рослини шкодять щастю і багатству в будинкуВідео

21:33

Мураєвим займуться правоохоронці: в ОП натякнули на майбутнє ставленика КремляВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти