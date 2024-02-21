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Авіація потужно вдарила по ворогу: ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян

Руслана Заклінська
21 лютого 2024, 22:16
Українська авіація завдала нищівних ударів по 10 районах зосередження живої сили ворога, а також знищила винищувач Су-34 та 3 БПЛА.
Авіація потужно вдарила по ворогу: ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян
ПС розтрощили 10 районів скупчення живої сили росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ

За останнью добу авіація Сил оборони нанесла удари по 10 районах, де були сконцентровані російські окупанти. Повітряним силам вдалось знищити ворожий винищувач Су-34. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА", - зазначив Генштаб.

Згідно зі зведенням, підрозділами ракетних військ вдарили по 5 районах зосередження особового складу окупантів, озброєння і військової техніки. Також завдали ударів по 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.

відео дня

Незважаючи на значні втрати, окупанти не зменшують тиску і не відмовляються від планів щодо окупації України. Вони використовують тактику терору та намагаються завдати шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам. У результаті останніх атак було зафіксовано поранення серед цивільних.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, Росія перекидає свої військові підрозділи з Авдіївки на інші напрямки. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що ситуація напружена не лише на Авдіївському напрямку, а складні бої відбудуться на півдні та на Харківському напрямку.

Також окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії в березні. Головна мета - показати, що вдалося повернути території, які Україна звільнила. Російські зусилля зараз спрямовані на Авдіївку, Куп'янськ та Лиман, а основне завдання - вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Крім цього, за словами колишнього заступника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта запасу Ігоря Романенка українські війська можуть розпочати великий контрнаступ уже у другій половині 2024 року. Для цього потрібно накопичити ресурси і зупинитим просування противника.

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