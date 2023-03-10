Він загинув на Бахмутському напрямку. У загиблого воїна лишилися дружина і син.

У бою з окупантами загинув відомий відеограф із Кривого Рогу/ Facebook Денис Литкевич, rudana.com.ua

У боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку загинув боєць із Кривого Рогу Денис Літкевич, який у цивільному житті був відомим відеографом. У нього залишилися дружина і син.

Про загибель воїна стало відомо 7 березня. Страшну звістку повідомила у соцмережах дружина героя Сюзанна.

"Пишу це і не вірю. Його більше нема з нами. Мій коханий, мій найкращий… Денис загинув", – написала вона.

відео дня

Криворізький телеканал "Рудана" зазначає, що усі знайомі Дениса Літкевича пам’ятатимуть його як чудового професіонала, турботливого чоловіка й батька.

Колеги воїна наголошують, що він був професіоналом і міг би створити ще багато краси.

"Він не був народжений воїном, але став на захист країни. Захищав нас усіх та поклав життя за нас. Як же я ненавиджу кляту рус*ю. Скільки горя вони нам завдали, скільки прекрасних людей вбили. Вічна пам’ять, вічна слава нашому Герою", – зазначає фотомайстриня Олена Шунькіна.

Facebook Денис Литкевич

Facebook Денис Литкевич

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Він отримав найвищу державну нагороду – звання Герой України.

Раніше повідомлялося, що 6 березня на Донбасі загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБ Андрій Луканюк. Захисника не стало під час виконання бойового завдання в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

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