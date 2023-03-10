За один удар витратили місячний запас ракет: у ГУР розповіли про дефіцит в армії РФ

Окупанти перед ракетним ударом, який вони завдали 9 березня, накопичували сили упродовж місяця.

РФ місяць готувала ракетний удар по Україні, який здійснила 9 березня, кажуть в ГУР/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти знизили інтенсивність ракетних ударів по Україні, тому що у них спостерігається дефіцит ракет. Ту кількість, яку вони випустили по українській території під час атаки 9 березня, загарбники накопичували упродовж місяця.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначає, що окупанти не зможуть найближчим часом відновити ракетні атаки з такою інтенсивністю, як це було раніше, коли удари відбувалися мало не щотижня.

"Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми чекали на масовані удари, зокрема з великою кількістю ракет і безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вдасться відновити ту ж інтенсивність", – зазначає Юсов.

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Він наголосив, що країна-агресорка Росія витратила на масований ракетний удар, якого вона завдала по Україні 9 березня, стільки ракет, скільки вона може виготовити за місяць. РФ не може виготовляти ракети швидше через міжнародні санкції.

Юсов зазначає, що перед атакою 9 березня РФ накопичувала сили упродовж місяця, зокрема, виробництва працювали над виготовленням ракет.

"Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори (їх ураження – ред.), – зазначає він.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

Внаслідок ракетної атаки відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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