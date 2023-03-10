Масовий ракетний удар РФ провальний: Росія влаштувала атаку лише для заспокоєння росіян – ISW

Окупанти навмисно використали низку ракет, які Україна не може збити. Їм потрібні були хоча б кілька влучань, щоб виправдатися перед росіянами.

Росія влаштувала ракетну атаку лише для заспокоєння росіян, кажуть в ISW/ Міноборони РФ, pixabay.com, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія влаштувала масовий удар ракетами по Україні 9 березня, він став найбільшим у 2023 році. Проте ця атака насправді могла послужити лише цілям російської пропаганди і бути спрямована тільки на заспокоєння росіян.

При цьому цей черговий ракетний удар не підірве волю України і не покращить позиції російських окупантів на передовій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники під час ракетної атаки використали загалом 84 ракети різних типів і безпілотники. Українські військові збили 34 із 48 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555, а також 4 безпілотники "Шахед". Також повідомлялося, що всі 8 ракет Х-31П та Х-59 не досягли намічених цілей. При цьому РФ запустила ще частину ракет, які Україна не може збивати.

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"Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет", – зазначають в ISW.

Аналітики нагадали, що речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначав, що в РФ є до 50 ракет "Кинджал". А 9 березня країна-агресорка використала шість гіперзвукових ракетам Х-47 "Кинжал" навіть при тому, що вона не може їх замінити.

В ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, використав ці ракети у безрезультатній атаці, незважаючи на їхню невелику кількість, лише щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола. Зазначається, що ці кола могли закликати Путіна помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

Російські блогери раніше і так критикувати ракетні удари по Україні за те, що з їхньою допомогою не вдавалося змусити Україну "замерзнути". В ISW припускають, що Путін міг спробувати новою ракетною атакою компенсувати ці наративи. При цьому він намагався завдати хоча б якоїсь шкоди Україні цим ударом, щоб було що показати росіянам.

"Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати деяку шкоду Україні. Однак російські блогери не підтримали удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно змінити свій підхід до націлювання з огляду на те, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", – пишуть експерти ISW.

Війна в Україні

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не планує завершувати війну в Україні, він хоче її затягнути. Однак наступні кілька місяців на фронті стануть вирішальними.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначає, що інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО – зростатиме. Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже Жданов.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot не допоможуть Україні у боротьбі проти російських крилатих ракет. Як зазначив Кірбі, зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені для перехоплення балістичних ракет, тоді як для ударів по Україні російські військові використовують крилаті ракети та безпілотні апарати.

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