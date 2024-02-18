Чому військам РФ вдалося взяти Авдіївку: в ISW розкрили деталі

Тактика, яку окупанти Росії застосували в Авдіївці, може бути використана ними для подальшого просування на інших ділянках фронту, пишуть аналітики.

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Застосування окупантами РФ авіабомб в Авдіївці переломило ситуацію - ISW/ Колаж: Главред, фото: instagram/libkos, соцмережі

Перевага в повітрі протягом певного часу і в обмеженій локації надала окупаційним військам агресора Росії підтримку в останні дні в рамках операції з окупації Авдіївки. Ймовірно, саме такий метод загарбники вперше застосували в Україні. Подібний спосіб, який передбачає застосування керованих авіабомб для просування піхоти, може посприяти їхньому просуванню на фронті. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що представник однієї з бригад ЗСУ, що діють у районі Авдіївки, розповів, що окупанти за добу випустили проти українських позицій 60 плануючих бомб КАБ, а за останні дні вони і взагалі застосували 500 таких бомб по Авдіївці.

За словами командувача угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, 14 лютого ворог завдав 73 авіаційні удари на Таврійському напрямку, і це рекордна кількість ударів за умови посилення окупантами тактичного розвороту в Авдіївці.

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Як застосування ворогом авіабомб вплинуло на ситуацію в Авдіївці

Один із військових пропагандистів РФ 17 лютого сказав, що росіяни за останні на той момент 48 годин випустили 250 плануючих бомб FAB лише в одному районі Авдіївки. Інші джерела в Росії вважають, що використання плануючих бомб надало змогу загарбникам подолати українську оборону в Авдіївці, оскільки вони отримали повітряну перевагу в районі.

Аналітики ISW зазначили, що з початку 2023 року війська РФ збільшили застосування планованих бомб, але нещодавнє їхнє масове застосування в Авдіївці - перший випадок, коли окупанти використовували їх у такій кількості, щоб забезпечити просування своєї піхоти.

Один з окупантів і зовсім вважає, що операції авіації в Авдіївці, мовляв, вплинуть на їхні операції на інших ділянках уздовж лінії фронту.

"Здатність Росії наносити ці масові удари протягом декількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використовували цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення більшої частини поселення", - вказали американські аналітики.

При цьому вони уточнили, що Україні доведеться вибирати, які конкретно ділянки фронту потрібно буде прикривати ППО.

"Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів і тривалі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, імовірно, змусять Україну зробити важкий вибір з приводу того, які ділянки лінії фронту будуть охоплені ППО", - додали в ISW.

Більш агресивне просування Росії

Також в Інституті вивчення війни додали, що подібна тактика може посилити просування російських окупантів на полі бою.

"Повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам агресивніше просуватися вздовж лінії фронту. Поширена перервана перевага в повітрі дала б змогу російським силам проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбардувати українські міста", - підкреслили аналітики.

Ситуація в Авдіївці

ЗСУ вийшли з Авдіївки, заявив 17 лютого головнокомандувач української армії Олександр Сирський. Було ухвалено рішення про перехід на більш вигідні оборонні рубежі. Командувач ОСГВ Таврія Олександр Тарнавський додав, що війська вивели на заздалегідь підготовлені позиції.

Під Авдіївкою ЗСУ вирівняли лінію фронту, окупанти зазнають великих втрат, повідомили в 3-й Окремій штурмовій бригаді. Військові зазначили, що у військ РФ під час боїв була значна перевага у важкому озброєнні, артилерії та дронах. Окупанти застосували до сотні керованих авіабомб на день.

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ, вважають у 3-й ОШБр. Ворог хоче розвинути свої наступальні дії, проте армія України готова до такого розвитку подій.

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