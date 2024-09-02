Атаки за 3 тисячі кілометрів: названо цілі далекобійних ударів України по РФ

ЗСУ можуть бити в РФ по місцях, де розташовані виробництва зброї та озброєнь.

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Олексій Гетьман розповів про цілі ударів по території РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото Associated Press

Для боротьби з обстрілами РФ України ракетами і дронами треба знищувати російські заводи, на яких вони виробляються, заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Наша розвідка працює непогано, і ми цілком в змозі атакувати місця, в яких виробляються або зберігаються ті самі "Шахеди", комплектуючі до ракет, а краще - ракети", - пише він у матеріалі на УНІАН.

Він пояснив, що в РФ розташовані виробництва, де робляться корпуси, двигуни, а також складові боєголовок, які країна-агресор застосовує для ударів по Україні.

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"Тому, якщо вдарити по місцю, де розробляється головка самонаведення, то все - немає ракети, вона не полетить. Або полетить, але це вже буде петарда...", - зазначив військовий експерт.

При цьому він переконаний у тому, що необхідно знищувати причини масованих ударів РФ по Україні, бо боротися з наслідками - дуже важко.

"З одного боку, наші безпілотники можуть літати на відстань понад 1800 км, а за деякими оцінками - навіть на 3000 кілометрів. Тобто, багато цілей на території РФ для нас досяжні - ми можемо багато чого знищувати", - уточнює майор запасу.

Водночас він додав, що для цього Україні потрібна відповідна зброя, далекобійні, потужні ракети.

"Якщо вдарити по місцю, де розробляється головка самонаведення, то все - немає ракети, вона не полетить", - резюмував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

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