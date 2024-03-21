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Атаки РФ закінчуються "величезною кількістю трупів": в ЗСУ розповіли про бої на сході

Руслана Заклінська
21 березня 2024, 23:59
У піхотних атаках росіяни почали все менше використовувати техніку, оскільки ЗСУ її знищують на підході, зазначив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна".
Атаки РФ закінчуються 'величезною кількістю трупів': в ЗСУ розповіли про бої на сході
Ситуація надзвичайно змінюється кожного дня / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, 66 ОМБр ім. М. Хороброго

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, щодня війська РФ здійснюють атаки на українські позиції. Проте ЗСУ завдають окупантам значних втрат, через що ворог все менше використовує піхотні штурми та техніку. Про це розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі телемарафону.

"Кожного дня ситуація надзвичайно змінюється і якщо вчора могло бути 5-7 атак, то сьогодні їх вже може бути 13. Все залежить від того, яку кількість резервів підсуне супротивник і наскільки він буде готовий. Все надзвичайно залежить від погодних умов. Власне, наразі ситуація стабілізувалася і єдиний величезний мінус на оперативній зоні - це використання ворогом керованих авіаційних бомб, ФАБів та інших авіаційних бомб. Це найбільша зараз проблема", - розповів командир.

За його словами, основною проблемою для українських захисників є не піхотні штурми росіян, а КАБи та ФАБи. Отченаш зазначив, що кожна піхотна атака окупантів на українські позиції закінчується "величезною кількістю трупів" росіян.

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"Сили оборони, в тому числі бригада "Рубіж", робить все можливе для того, щоб вони не могли просунутися далі і в них це, в принципі, не виходить. Тобто, навіть ті метри, які в них виходить просунутися, коштують їм надзвичайно дорого і абсолютно не виправдано до тих умовних перемог, які вони хочуть мати", - наголосив він.

Також командир зазначив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Отченаш підкреслив, що у піхотних атаках росіяни почали все менше і менше використовувати техніку, оскільки ЗСУ її знищують на підході.

"Наразі вони, дійсно, навіть бояться виконувати свої завдання. Величезна кількість їхніх штурмів наразі відбувається на умовних китайських багі, які ми називаємо автомобілями-камікадзе. Власне, всі їхні штурми і атаки просто-напросто впираються в українську оборону. Знищуються в більшості навіть на підходах, завдяки безпілотним авіаційним комплексам, при тому не втрачаючи особовий склад Сил оборони України", - додав військовий.

Отченаш зауважив, що Україна випереджає Росію по якості бойових безпілотних авіаційних комплексів, але за кількістю дронів випереджають окупанти.

"Потрібно розуміти, що в Росії наразі є хороший партнер Китай, який надає їм просто мільйони комплектуючих для створення цих коптерів. Тому, вони можуть робити величезну кількість коптерів, але, водночас не звертати увагу так сильно на якість", - пояснив він.

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Війна в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Також на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили значні сили і ведуть бої на всьому відтинку. Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського, застосовуючи піхотні підрозділи та бойову техніку.

Крім цього, протягом останніх тижнів наступ російської армії трохи сповільнився, ймовірно через значні втрати в районі Авдіївки. Російські війська продовжують зосереджуватися на Донеччині, досягаючи незначних успіхів у боях за ряд населених пунктів, зауважили у розвідці Британії.

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