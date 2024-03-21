'Зігнали техніку та армію': у ЗСУ розкрили небезпечні напрямки поблизу Бахмута

На Бахмутському напрямку росіяни зосередили досить багато війська та техніки.

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Ворог наступає на декількох напрямках біля Бахмута / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили значні сили.

"Бої тривають на всьому відтинку Бахмутського напрямку. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського. Противник намагався здійснювати наступи застосовуючи як піхотні підрозділи, так і бойову техніку. Окупанти зазнали втрат і були відкинуті на свої позиції. У районі Кліщіївки росіяни застосовують виключно малі піхотні групи, однак також зазнали втрат і були відкинуті. Але після цього ворог намагався застосувати фугасні авіаційні бомби саме по позиціях ЗСУ в Кліщіївці", - зауважив Калашніко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового, на Бахмутському напрямку росіяни зосередили досить багато війська та техніки.

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"Ситуація складна не перший день. Достатньо сказати, що на невеличке село Іванівське ворог кинув 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 102-й мотострілецький полк, який вже тривалий час веде штурмові дії. Також свого часу цей напрямок був посилений одним із підрозділів 98-ї десантної дивізії РФ. Це свідчить про те, що такі напрямки, як Іванівське, Богданівка, Хромове, Ступочки є для ворога дуже пріоритетними. Тому росіяни намагаються тут досягти хоч якихось успіхів, але останній час їм це зовсім не вдається. Противник зазнає втрат", - наголосив Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом. Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. Ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу.

Штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Російське командування відправило в бій бронегрупу з щонайменше 18 одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП і бронетранспортери з піхотою. По росіянах відпрацювала артилерія та ударні дрони.

Армія РФ просунулася поблизу Бахмута. Американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв. Кадирівські підрозділи "Ахмат" наступають на південний захід від Бахмута.

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