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Наступ росіян сповільнився: в британській розвідці оцінили хід боїв на Донеччині

Юрій Берендій
21 березня 2024, 14:43
У звіті британської розвідки зазначається, що росіяни продовжують вести активні наступальні дії на Донеччині, досягаючи незначних успіхів.
Наступ росіян сповільнився: в британській розвідці оцінили хід боїв на Донеччині
В британській розвідці оцінили хід боїв на Донеччині / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 31 окрема механізована бригада

Протягом останніх тижнів наступ російської армії трохи сповільнився. За даними британської розвідки, це може бути пов'язано зі значними втратами РФ в районі Авдіївки. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у соцмережі Х.

У зведенні зазначається, що російські окупанди продовжують здіснювати наступальні операції на Донеччині, досягаючи при цьому локальних успіхів.

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Росіяни намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька, ведуться бої за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

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"Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці", - наголошують розвідники.

У Мінобороні Британії відзначають, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції.

Наступ росіян сповільнився: в британській розвідці оцінили хід боїв на Донеччині
Бої на Авдіївському напярмку / Карта: understandingwar

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті від 19 березня зауважили, що не можуть підтвердити інформацію російського Міноборони про захоплення населеного пункту Орлівка, що знаходиться на захід від Авдіївки.

Після того, як російські окупанти захопили Авдіївку, Україна та її союзники боялися, що війська РФ зможуть розвинути наступ і швидко просунутися до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Однак після стрімких успіхів наступу росіян прогрес зупинився, повідомляє The New York Times.

У районі Авдіївки росіяни почали активно використовувати бронетехніку в складі взводів і навіть на рівні рот для прориву оборони українських військових на цьому напрямку фронту. Про це розповів командир підрозділу БПЛАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич.

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війна в Україні британська розвідка
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