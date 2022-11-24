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Атаки не вщухають: у Міноборони назвали напрямок з пекельною ситуацією на фронті

24 листопада 2022, 14:19

Українським військовим доводиться відбивати в день десятки російських атак, а іноді - більше сотні.

Українські військові, ЗСУ, Російські вонні, вибух
У Міноборони назвали найскладніший напрямок на фронті / Колаж фото 10 ОМПБр ім. Якова Гандзюка, pixabay, Миноборони РФ

Російські окупанти намагаються прорватися на Донбасі. Вони стягнули туди додаткові сили. Саме Донецький напрямок є найскладнішим на фронті. Про це заявив заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Ворог постійно намагається атакувати українських захисників.

"Найскладніша ситуація минулого тижня і зараз зберігаються на Донецькому напрямку. Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, відбивають десятки російських атак, а іноді за день ЗСУ їх відбивали понад 100", - сказала Маляр.

У Херсонській області після того, як ЗСУ вигнали окупантів з правого берега Дніпра, ворог почав готуватися до оборони. Вони зміцнюють рубежі уздовж всієї лінії зіткнення.

"На Херсонщині путінська армія зміцнює нові рубежі оборони і влаштовує обстріли населених пунктів і наших позицій на правобережжі Дніпра", - додали в Міноборони.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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