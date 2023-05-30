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Атаками на Київ РФ знижує свою здатність стримати контрнаступ ЗСУ - ISW

Анна Ярославська
30 травня 2023, 07:52 оновлено 30 травня, 08:02
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РФ почала повітряну кампанію в спробі послабити українські контрнаступальні можливості, але в результаті зробила гірше собі.
Ракета Калібр, прапор рф
Росія завдала серію ударів по Україні крилатими ракетами і безпілотниками / Колаж: Главред, фото: УНІАН, з відкритих джерел

Країна-агресор і окупант РФ збільшила кількість ракетних і дронових атак по Україні. В результаті загарбники знизили власні можливості стримати очікуваний контрнаступ Сил оборони України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Росія завдала чергову серію ударів по Україні крилатими ракетами і безпілотниками іранського виробництва. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти запустили близько 40 авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА Shahed-131/136 у ніч з 28 на 29 травня, і 11 ракет "Іскандер-М/К" вдень 29 травня, йдеться у звіті ISW.

У військовому командуванні України заявили, що сили ППО знищили всього 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" і всі 11 ракет "Іскандер".

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Українські офіційні особи повідомили, що військові перехопили всі 11 ракет "Іскандер", 40 крилатих ракет і БПЛА "Шахед", які були націлені на Київ і Київську область.

Українські джерела повідомили, що сили ППО також перехоплювали ракети і безпілотники поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, а війська РФ завдавали ударів по портовій інфраструктурі в місті Одеса та об'єкту військової інфраструктури в Хмельницькій області.

Раніше експерти ISW зазначали, що в останні місяці РФ почала нову обмежену повітряну кампанію в спробі послабити українські контрнаступальні можливості.

"Але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії істотно стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - пишуть експерти.

Повітряні атаки на Київ 29-30 травня

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.

Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.

Близько 11-ї години ранку в Києві знову прогриміли потужні вибухи. Сили оборони знищили 11 балістичних ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К", якими російські окупанти атакували Київщину.

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування і постраждалі.

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