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Загроза атаки з двох напрямків: у ГУР попередили про наступ РФ і назвали терміни

2 січня 2023, 12:40
Окупанти спробують утримати сухопутний коридор до Криму і захопити всю Донецьку область, вважає Андрій Черняк.
Українські військові, ЗСУ, російські військові
РФ може перейти в новий наступ, не виключили в ГУР / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували ймовірність нового наступ російських окупантів.

За оцінками військової розвідки України, росіяни наступного року і далі намагатимуться продовжувати ведення наступальних дій. Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

"На жодному з напрямків їм не вдалося досягти своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують", — сказав він.

При цьому представник ГУР розповів про те, на яких напрямках можна чекати нового наступу росіян.

"Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", — сказав він.

Співрозмовник уточнив, що в окупантів немає достатніх сил на території Білорусі, разом з тим вони будуть намагатися утримати сухопутний коридор до Криму і захопити всю Донецьку область.

"За оцінками військової розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", - додав Черняк.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Єнс Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати наступ навесні наступного року.

Читайте більше:

ГУР війна Росії та України
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