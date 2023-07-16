"Пригожин вже убитий": колишній співробітник КДБ висунув несподівану версію

Фото Євгена Пригожина, які нещодавно з'явилися в Мережі, не дають відповідей на питання, вважає Сергій Жирнов.

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Євгенія Пригожина могли ліквідувати, вважає Сергій Жирнов / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Telegram

Ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина після провалу влаштованого заколоту вже могли ліквідувати, заявив екс-співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

На його думку, принизливі фото Пригожина, які нещодавно з'явилися в Мережі не дуже переконливе свідчення, що з ним все гаразд. Про це він розповів у коментарі Каналу 24.

"Я переконаний, що Пригожин вже убитий", – зазначив колишній співробітник КДБ.

відео дня

При цьому він сумнівається, що опублікована днями фотографія, на якій Пригожин сидить на солдатському ліжку у білизні і махає рукою на камеру, могло бути зроблено недавно.

"Намет пісочного кольору. Швидше за все, зроблена в сирійській або африканській пустелі. Там позаду є віконечко з емблемою і написом англійською мовою. Сумніваюся, що йому в Білорусі потрібно було вішати напис англійською на наметі", – підкреслив екс-розвідник.

Похідні умови, які чітко простежуються на фото, могли бути у Пригожина і на українських територіях. У будь-якому випадку є великі сумніви в тому, що фото зроблено нещодавно.

Колишній співробітник КДБ каже, що відсутність звичних для Пригожина відео-або аудіофайлів вказує на ймовірність того, що його вже немає в живих.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо чуток про переговорах з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Глава ГУР безпосередньо не відповів, Чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про" червоні лінії " є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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