Завіса була, але є нюанс: експерт пояснив, що сталося на Кримському мосту

Експерт Іван Ступак виключив, що вчорашня атака на Кримський міст була ІПСО росіян.

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Кримський міст знову атаковано / Колаж Главред. Фото: скріншот, Telegram "Кримський вітер"

В результаті вчорашньої повітряної атаки Кримський міст міг щонайменше отримати пошкодження.

Як розповів в ефірі FREEDOM військовий експерт Українського інституту майбутнього, Іван Ступак, дим у вказаному випадку окупантам не допоміг, хоча ворог його і використав.

"Коли з'являється багато диму біля Керченського мосту, це означає, що включена мала завіса з метою приховати міст від ймовірного противника. Зрозуміло, що дим поширюється не так, як хотілося б. За задумом він повинен огортати споруду, ховати її від безпілотників. Що цікаво. У мережі є відео від очевидця, коли корабель, найімовірніше туристичний, пливе - і вони коментують: було чотири "прильоти". Хтось додає: було більше. Тобто, щонайменше чотири безпілотники досягли своїх цілей. Це, звичайно, чутки, що там щось впало", - розповів Ступак.

Експерт не вірить, що чергова атака на міст через Керченську протоку могла бути організована кремлівською пропагандою.

"Якщо такі ІПСО плануються, то вони повинні плануватися з метою глорифікації країни, яка захищається. Ось тут якийсь різнобій, виразної позиції РФ немає. Вони пояснити нічого не можуть. Судячи з усього, щонайменше чергове пошкодження Кримського моста було", - висловився Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем, засновник і керівник ТОВ "Агентство БЕЗПЕКИ 1901" (м. Київ), консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки і оборони, пише Український інститут майбутнього.

Кримський міст - останні новини

12 серпня в мережі з'явилися фото і відео оповитого димом Кримського мосту. Повідомлялося про вибухи і роботу російської ППО.

Окупанти перекривали транспортний рух, а гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився на ракетну атаку. Всі ракети були нібито збиті.

Стверджувалося, що дим над мостом - це "завіса". Водночас користувачі справедливо відзначали, що разом з білого кольору "завісою" над об'єктом піднімався і темний стовп диму.

Останній раз Кримський міст атакували невідомі безпілотники 17 липня. Тоді вибухом була пошкоджена одна опора і автополотно. Рух здійснювався реверсивним способом.

"Бавовна" сповільнила поставки БК через міст російському південному угрупованню, пояснювала речник ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Україна офіційно відповідальність за вчинення атак не брала.

На думку експерта Петра Черника, "добити" Кримський міст можна тільки комбінованим методом - і дронами, і ракетами, оскільки окупанти стягнули до об'єкта чи не всі наявні на півострові ППО.

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