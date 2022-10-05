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Окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами: у Білій Церкві прогриміли вибухи

5 жовтня 2022, 06:38

Рано вранці 5 жовтня було дві атаки на Білу Церкву. Глава Київської ОВА заявив, що РФ вдарила іранськими дронами-камікадзе по об'єктах інфраструктури.

Дрон Shahed-136
Війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві / Фото УНІАН, AFUStratCom

Рано вранці в середу, 5 жовтня, в Білій Церкві у Київській області пролунали вибухи. Російські окупанти вдарили іранськими дронами-камікадзе по об'єктах інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Є інформація про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це - пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один потерпілий", - написав він близько третьої години ночі.

Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви сталася приблизно через годину. На місці працюють екстрені служби.

У мережі публікують відео
У Мережі публікують відео "прильотів" по Київщині / скріншот

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий просить жителів, які проживають біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відкривати їх, поки пожежу не ліквідують.

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином, "допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на фронті на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він говорив про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі й примітивні, але все ж таки становлять небезпеку.

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