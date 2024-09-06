Росіян зупинили під Покровськом: ворог переходить до оборони – офіцер ЗСУ

Завданням Сил оборони є знищення ворога, наголосив Сергій Цехоцький.

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ЗСУ дають жорстку відсіч ворогу на сході / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

На окремих ділянках Покровсько-Курахівського напрямку російські окупаційні війська переходять до оборонних дій, заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, Силам оборони України вдалося зупинити російські війська на Покровсько-Курахівському напрямку фронту, при цьому під час масованих штурмових дій росіяни зменшили кількість обстрілів.

Український офіцер наголосив, що на сьогодні завданням українських Сил оборони є виснаження ворога, а також його знищення. При цьому великі втрати загарбників негативно впливають на їхній моральний стан.

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"Їм (росіянам, - ред.) дають багато боєприпасів. Артилерія знову почала виходити на кількість обстрілів, яка була раніше, а в небі літає багато ворожих безпілотників", - каже він.

Цехоцький додав, що командування Сил оборони робить усе, щоб унеможливити вихід ворога на Мирноград, а також спроби захопити Селидове і Курахове.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

/ Инфографика: Главред

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