У найближчі тижні буде звільнено Херсон, далі - Мелітополь - мер Федоров

У найближчі тижні Херсон буде звільнений, далі - Мелітополь / УНІАН, скріншот

ЗСУ наблизилися до кордонів Херсона, а на запорізькому напрямку лінія фронту просунулася вже на більш ніж 10 кілометрів.

Мер Мелітополя Іван Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. На його думку, це відбудеться в найближчі тижні.

"На сьогоднішній день наші ЗС істотно просунулися і знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що в найближчі тижні місто буде звільнене нашими героїчними військовими", - вважає Федоров.

Також він додав, що така ж ситуація і у напрямку Мелітополя.

читайте також"Місцеві чекають сигналу": український генерал розповів про звільнення Херсона"Вже понад 10 км просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші Збройні сили. Останнім часом приходить дуже багато західного озброєння, яке наближає нас до перемоги", - підсумував градоначальник Мелітополя.

Як повідомляв Главред, в мережі з'явилася інформація про те, що в Херсоні підірвали службовий автомобіль місцевого колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти поставили на посаду "губернатора".

Також ми повідомляли, що житель міста Мелітополь на Запоріжжі, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, зважився на ризикований крок.

Він прямо під носом у окупантів перекреслив російські триколори, які були намальовані колаборантами на бетонній огорожі по периметру аеродрому.

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