"Місцеві чекають сигналу": український генерал розповів про звільнення Херсона

З Херсона обов'язково виженуть російських загарбників, обіцяє Генерал-майор ЗСУ.
Генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що окупантів в Херсоні будуть бити "з двох сторін"
В інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії він зазначив, що багато жителів Херсона сидять в Херсоні і чекають, коли вони включаться в роботу з того боку.
"І ми їх будемо бити з двох сторін. Спеціально там не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну - ні, це наша країна, це наші землі... Там мої брати живуть... Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники", - сказав Марченко.
Нагадаємо, ЗСУ провели вдалі контрнаступальні дії на Південнобузькому напрямку. Наші захисники звільнили село Миколаївка на північ від Херсона.
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Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив: щоб звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Буде застосовуватися та ж тактика, що і при деокупації Київської області.
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