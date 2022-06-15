"Місцеві чекають сигналу": український генерал розповів про звільнення Херсона

Український генерал розповів про звільнення Херсона / УНІАН

Генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що окупантів в Херсоні будуть бити "з двох сторін"

В інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії він зазначив, що багато жителів Херсона сидять в Херсоні і чекають, коли вони включаться в роботу з того боку.

"І ми їх будемо бити з двох сторін. Спеціально там не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну - ні, це наша країна, це наші землі... Там мої брати живуть... Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники", - сказав Марченко.

Нагадаємо, ЗСУ провели вдалі контрнаступальні дії на Південнобузькому напрямку. Наші захисники звільнили село Миколаївка на північ від Херсона.

читайте такожАрмія України вже за 20 км від Херсона: війська досягають тактичних успіхів-ОВЦе призвело до панічних настроїв і деморалізувало окупантів в інших підрозділах.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив: щоб звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Буде застосовуватися та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

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