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У Запоріжжі спіймали підозрюваного у шпигунстві російського льотчика

6 травня 2022, 15:31

Слідчі підозрюють, що росіянин прибув в Україну в якості горезвісної "консерви" - як раз для того, щоб займатися шпигунством на користь Росії.

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У Запоріжжі спіймали підозрюваного у шпигунстві російського льотчика / ДБР

Працівники територіального управління ДБР по місту Мелітополь викрили в Запоріжжі російського військового льотчика, який підозрюється у шпигунстві на користь країни-агресора. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

"Його викрили в ході проведення спецоперації з виявлення ворожих елементів з числа громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення. За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно відвідував близьких родичів у Запоріжжі", - кажуть правоохоронці.

За їхніми даними, 8 лютого російський військовий льотчик в'їхав в Україну.

"Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що більше року не бачила сина. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР отримали безперечні докази про його приналежність до російської армії", - наголошується в повідомленні ДБР.

Слідчі підозрюють, що росіянин прибув в Україну як горезвісної "консерви" ‒ для того, щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю і коригувати вогонь військових Росії по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони; зливом даних щодо їх переміщення, розташування блокпостів, дислокації армійських батальйонів і частин територіальної оборони.

Після завершення всіх юридичних процедур ДБР передасть затриманого Службі безпеки України.

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Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "Опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію.

Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "екс-прокурора" окупованого Криму Наталі Поклонської.

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Автор: Єгор Бунін
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