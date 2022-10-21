Армія України звільнила майже всю Харківщину: РФ утримує 25 населених пунктів

Окупанти Росії утримують ще 1,5% Харківської області / УНІАН

Збройні сили України продовжують військову операцію зі звільнення Харківської області від російської окупації. Війська деокупували в Куп'янському районі ще 7 населених пунктів. Окупанти Росії на Харківщині утримують ще 1,5% території – 25 населених пунктів. Про це заявили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє Суспільне, в ОВА розповіли про те, що, за даними на 21 жовтня, для повного звільнення регіону ЗСУ потрібно деокупувати 1,5% території.

Війська РФ утримують ще 25 населених пунктів у Харківській області, переважно це Куп'янський район.

"З вересня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів у Куп'янському районі Харківщини. Таким чином, кількість звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області збільшилася до 551. На даний час під окупацією залишається близько 1,5% території Харківщини", - підкреслюється в повідомленні.

Військова операція ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України 6 вересня розпочали контрнаступальну військову операцію у Харківській області з метою звільнення регіону від окупації Росії. Деокуповано більшість населених пунктів регіону.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня зробив заяву про те, що Харківська область практично звільнена. За його словами, окупанти залишили в регіоні спустошені села. У деяких населених пунктах немає вцілілих будинків.

27 вересня ЗСУ звільнили стратегічне селище у Харківській області - Куп'янськ-Вузловий. Там знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок на Харківщині. Ворог захопив її ще на початку війни і ретельно охороняв, щоб забезпечувати постачання своїх окупаційних військ.

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